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Жильцы квартиры в российском городе показали обвалившийся ночью потолок

В Казани жители квартиры показали обвалившийся ночью потолок

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Телеграм-канал «Казань на максималках»

В Казани местные жители пожаловались на внезапно обвалившийся в квартире потолок. Фотографию случившегося разместил Telegram-канал «Казань на максималках».

Инцидент произошел в ночь на 12 августа в доме 156 по улице Декабристов. По словам квартиросъемщиков, часть навесного потолка вместе с кусками бетона обрушилась, когда они спали. Никто не пострадал.

Жильцы предполагают, что ЧП может быть связано с ремонтом крыши, который рабочие ведут в доме уже третий месяц.

До этого в Выборге женщину едва не прибило рухнувшим перекрытием в подъезде. Инцидент произошел в старом доме, расположенном на улице Водной Заставы. О нем рассказала одна из жительниц дома, которая много раз обращалась по поводу аварийного состояния здания в различные инстанции.

Ранее в историческом центре Санкт-Петербурга на Гороховой улице произошло обрушение перекрытия между четвертым этажом и чердаком в одной из квартир во время ремонтных работ.

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