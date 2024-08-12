Эксперты рассказали, какие фрукты полезно есть при сахарном диабете

Для людей с разными типами диабета важным показателем является гликемический индекс (ГИ) продуктов, который отвечает за скорость попадания глюкозы в кровь. Некоторые виды фруктов по этой причине диабетикам есть нельзя, однако многие из них наоборот полезны и даже являются способом профилактики развития заболевания, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Наиболее полезными специалисты считают такие ягоды, как черника, клубника, вишня, малина, клюква, брусника, крыжовник, черешня, ежевика, белая и красная смородина, арбуз, облепиха. Из фруктов людям с диабетом можно есть яблоки, груши, ананасы, лимоны, авокадо, грейпфруты, дыни, мандарины, апельсины, абрикосы, папайю, персики.

Так, к примеру, в клубнике ГИ составляет 32, в вишне — 22 единицы, в черешне 25 единиц и так далее.

Кроме того, специалисты подчеркивают, что при диабете обоих типов полезно есть как можно больше овощей в свежем виде. В том числе рекомендуется включить в рацион зеленую фасоль, сельдерей, оливки, баклажаны и зелень. Соки тоже лучше пить овощные, а не фруктовые, подчеркивают эксперты.

Отказаться людям с диабетом следует от таких фруктов, как бананы, дыни, сладкие сливы и груши. Также не рекомендуется употреблять фрукты в других видах – к примеру, джемы, варенье, консервированные фрукты в сладком сиропе.

Напомним, эксперты также считают, что при умеренном потреблении подсластители безвредны для здоровья и не опасны даже при сахарном диабете. Лучше всего выбирать стевию – это растительный компонент, который подходит для любого блюда.

Ученые ранее выяснили, как избежать диабета при высоком генетическом риске.