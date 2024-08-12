В Белгородской области заявили, что эвакуация приграничья организована хорошо

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что эвакуация из трех приграничных сел организована хорошо.

Глава провел встречу с начальником управления безопасности региона Евгением Воробьевым. Тот посетил села Краснояружского района Графовка и Вязовое. В селе Репяховка остались несколько жителей.

«Прошли по домам. Вижу, что все хорошо организовано. Самооборона и местные молодые парни оперативно реагируют на запросы», — сказал белгородский губернатор.

Утром 12 августа Гладков объявил о начале эвакуации населения из Краснояружского района из-за «активности врага» на границе.

До этого военный корреспондент Александр Коц сообщил, что украинские войска попытались прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области через погранпереход «Колотиловка». По его словам, российские войска не допустили прорыва противника на территорию региона.

Ранее российский генерал раскритиковал возведенную в Курской области линию обороны.