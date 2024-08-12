В российской колонии криминальные авторитеты устроили роскошный банкет

Заключенные исправительной колонии (ИК) №7 в Зубово-Полянском районе Мордовии устроили банкет в честь дня рождения одного из криминальных авторитетов. Скриншот с видеозаписи, на котором запечатлено празднество, опубликовали «Известия».

На снимке около 40 человек едят за пышно накрытыми столами — на них можно рассмотреть шашлыки, пиццу, арбуз, напитки. Журналисты со ссылкой на источник отмечают, что запись сделана 20 июля 2024 года, в день рождения одного из криминальных авторитетов, отбывающих там срок.

В публикации отмечается, что в ИК-7 содержат опасных преступников, в том числе главарей этнических группировок и распространителей наркотиков.

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) в комментарии СМИ отметили, что проводят проверку по указанному факту.

Ранее сотрудники колонии в Тольятти поймали кота, доставлявшего наркотики заключенным.