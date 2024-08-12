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Россиянам назвали эффективные способы борьбы с мухами в квартире

Энтомолог Марьинский: сладкая жидкость поможет бороться с мухами в квартире

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H. Schmidbauer/Global Look Press

Мухи могут переносить на лапках различные споры бактерий и вирусные частицы, поэтому с ними важно бороться, если они залетают в квартиру. О самых эффективных способах «Москве 24» рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

По его словам, лучше всего установить на окна москитную сетку. Если это невозможно, стоит купить специальные клейкие ленты или протестировать народные методы. Например, налить в емкость сладкую жидкость.

«Мухи будут туда садиться, чтобы полакомиться, и начнут тонуть. Способ тоже достаточно действенный. <...> В XIX – начале XX века даже были специальные стеклянные сосуды — чуть-чуть изогнутые колбы-мухоловки, в которые предполагалось наливать что-то притягательное для насекомых», — отметил Марьинский.

Университет штата Северная Каролина (NCSU) до этого сообщал, что биологи предложили способ подавить размножение мух-вредителей с помощью системы редактирования генома. В частности, Макс Скотт и его коллеги обнаружили генетический способ сделать этих мух бесплодными с помощью системы редактирования генома CRISPR/Cas9.

Ранее российские врачи извлекли из носа мужчины живую муху.

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