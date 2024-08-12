В Петербурге водитель электровелосипеда сбил школьника

В центре Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием водителя электровелосипеда и школьника. Об этом сообщает «Мойка78».

По ее данным, инцидент произошел на Дворцовой площади. 32-летний житель Васильевского острова на электровелосипеде без государственного знака направлялся от Миллионной улицы к Дворцовому проезду, когда под колеса попал пятиклассник. Школьник шел к Эрмитажу вместе с отцом.

Мальчика госпитализировали в детскую больницу, врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематому теменной области и ссадину левого плечевого сустава.

«Имеется информация, что до этого водитель электровелосипеда не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД», — добавили в сообщении.

Накануне сообщалось, что в Петербурге 23-летний самокатчик сбил второклассницу, ехавшую на велосипеде. Инцидент произошел на улице Латышских Стрелков. Молодой человек ехал на арендованном самокате по тротуару и допустил столкновение с девочкой на велосипеде, не успев затормозить. Ребенок двигался с ним в одном направлении.

Ранее стало известно, что неизвестный подбросил младенца к дому ребенка в Петербурге.