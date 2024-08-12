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Лжемедик напала на 95-летнюю пенсионерку ради 50 тыс рублей

В Новосибирске задержали лжемедика, которая ограбила 95-летнюю пенсионерку

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Depositphotos

В Новосибирске сотрудники полиции задержали женщину, которая напала на 95-летнюю жительницу Барнаула, представившись медицинским работником. Об этом сообщает УМВД Алтайского края.

В правоохранительные органы обратилась 95-летняя жительница Барнаула, женщина рассказала, что подверглась нападению незнакомки в своей квартире. По словам пенсионерки, в утреннее время к ней домой постучалась незнакомка, которая представилась работником медицинского учреждения.

Под предлогом медосмотра она зашла в квартиру. Хозяйка доверилась гостье, которая положила ее на кровать и стала якобы проводить осмотр. В какой-то момент гостья резко прижала подушку к лицу лежавшей пенсионерки и навалилась на нее. Потерпевшая сделала вид, что потеряла сознание, налетчица обыскала ее комнату и скрылась.

Пенсионерка обнаружила пропажу кошелька, в котором находились 50 тысяч рублей, и обратилась в полицию. Стражи порядка быстро установили личность нападавшей, задержать ее удалось в Новосибирске, 44-летняя подозреваемая находилась в федеральном розыске.

Выяснилось, что незадолго до нападения на 95-летнюю жительницу Барнаула злоумышленница случайно познакомилась с ее родственницей, женщина рассказала злоумышленнице о пенсионерке, ее месте жительства, состоянии здоровья и материальном благополучии. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее мужчина избил и ограбил в церкви 90-летнюю женщину, пока она молилась.

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