Эксперты назвали фрукты и овощи, которые укрепляют сердце и сосуды

Для здоровья сердечно-сосудистой системы необходимо, чтобы в рационе были продукты, богатые калием, кальцием, витаминами группы В, С и А. Получить их можно из фруктов и овощей, которые обязательно нужно употреблять для снижения риска заболеваний сердца, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

В первую очередь специалисты советуют обратить внимание на бананы, в которых много калия, укрепляющего сердечную мышцу. Также в них содержится триптофан, хорошо снимающий напряжение и помогающий нервной системе.

Из фруктов рекомендуется также обратить внимание на гранат, в котором много витаминов группы В, А, С, Е, а также железо, фолиевая кислота и антиоксиданты. Сюда же эксперты отнесли хурму, которая за счет высокого содержания магния расслабляет и расширяет стенки сосудов.

Что касается овощей, то, по словам специалистов, на сердце хорошо влияют помидоры, которые рекомендуется есть по 3-4 раза в неделю. В них есть содержат витамин С и РР, который очищает сосуды и поддерживает их в здоровом состоянии. Кроме того, рекомендуется включить в рацион тыкву, которая благодаря пектину является хорошим средством профилактики от атеросклероза.

Также эксперты советуют для здоровья сердечно-сосудистой системы регулярно употреблять болгарский перец, лук, чеснок. По их словам, эти овощи защищают организм от вредных внешних факторов и насыщают его витаминами.

Напомним, исследователи до этого выяснили, что чаще других из сердечных болезней россиян беспокоит гипертоническая болезнь сердца – 67% россиян сталкивались с гипертонией — у себя или у родственников. Гораздо реже респондентов и их близких беспокоит аритмия (24%), сердечная недостаточность (24%), ишемическая болезнь сердца (16%) или другие болезни сердца и сосудов (12%).

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