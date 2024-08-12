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Синоптик сообщил, когда закончатся магнитные бури

Синоптик Леус: слабая магнитная буря продлится до конца понедельника

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Shutterstock

Слабая магнитная буря продлится до конца понедельника, 12 августа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, интенсивность магнитной бури будет меняться в диапазоне от средней до слабой. Так, слабая магнитная буря класса G1 началась поздно вечером 11 августа, продолжалась в течение ночи, и лишь к утру понедельника усилилась и достигла среднего уровня, класса G2.

Уже 12 августа после 8 часов 28 минут по московскому времени возмущения магнитосферы Земли усилились и магнитная буря перешла в стадию сильной — класса G3.

По словам синоптика, во вторник еще сохранятся отдельные периоды слабых возмущений геомагнитного поля, а в среду магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние.

Предыдущая сильная магнитная буря, начавшаяся на Земле 4 августа, завершилась 5 августа. Буря достигала уровня g3 (сильная) примерно с 15:00 мск до 21:00 4 августа. Затем она ослабла.

Ранее врачи раскрыли, как пережить магнитную бурю без ущерба здоровью.

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