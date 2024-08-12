В Ярославской области девятилетний мальчик попал под тепловоз и выжил

В Ярославской области следователи устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетнего на железной дороге, мальчик попал под маневровый тепловоз. Об этом сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел на станции Кострома-Новая Северной железной дороги, девятилетний мальчик был травмирован маневровым тепловозом. Пострадавший выжил, с травмой головы он госпитализирован в медицинское учреждение.

Подробности о состоянии мальчика неизвестны. Следователи устанавливают, как школьник оказался на путях перед движущимся тепловозом и где в момент происшествия находились его родители.

До этого сообщалось, что в Новосибирской области поезд наехал на уснувшего на рельсах мужчину. Инцидент произошел на станции Павино. Машинист поезда экстренно затормозил, заметив на рельсах человека. Состав не успел остановиться, поэтому россиянин получил серьезные травмы. Приехавшим на место врачам спасти его не удалось.

Ранее поезд сбил женщину с ребенком на северо-востоке Москвы.