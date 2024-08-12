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Москвичам рассказали о погоде на неделю

Синоптик Вильфанд: со среды сильных дождей в Москве не ожидается

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Станислав Красильников/РИА Новости

Со среды и до конца рабочей недели в Москве осадков не ожидается, но местами возможны кратковременные дожди. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, со среды условий для существенных осадков не наблюдается.

Однако в понедельник и вторник в Москве и области может выпасть до 15 мм осадков. Также в первый рабочий день ожидается гроза и усиление ветра до 15-17 м/с, заключил он.

На сайте Гидрометцентра России сообщали, что понедельник в Москве будет облачным, ветреным и дождливым, а температура воздуха прогреется до плюс 19℃. Днем в столице столбики термометров покажут 17-19℃. В ночь на вторник воздух охладится до плюс 11℃.

До этого Роман Вильфанд рассказал, что в Поволжье, на юге Сибири и Дальнем Востоке ожидается разнообразная, но при этом опасная погода. Синоптик добавил, что в Поволжье при этом прогнозируется сильный дождь в виде ливня с грозой и градом. Аналогичная погода ожидается в Новосибирской и Кемеровской областях, а также Краснодарском и Алтайском краях.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве начнется «репетиция осени».

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