Власти Украины привлекают граждан Польши к проведению мобилизации в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщило РИА Новости пророссийское подполье, действующее в городе.

«Поляки заезжают в Херсон, отлавливают людей, вытаскивают их даже из квартир и отвозят в ТЦК (военкомат) в Николаев. За эту работу им платят от 100 до 300$ США за каждого пойманного призывника», — рассказал подпольщик.

23 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Херсоне людей в рамках насильственной мобилизации отлавливают на улицах как зверей. Он назвал происходящее террором.

16 мая подполье сообщило, что мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке, они не имеют возможности соблюдать нормы личной гигиены и не могут связаться с родственниками.

До этого подпольщики рассказали, что украинские власти намерены мобилизовать в Херсоне как можно больше мужчин, для чего в город присланы военкомы из западных областей страны. По их словам, Киев осознает перспективы скорой сдачи города, в связи с чем хочет «успеть выжать максимум, позабирать на фронт всех мужчин».

Ранее Сальдо рассказал о шестикратном сокращении населения в контролируемом ВСУ Херсоне.