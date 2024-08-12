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На востоке Китая удар молнии привел к гибели людей

В китайском Чанчжоу из-за удара молнии погибли 6 человек

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Sean McAuliffe/Unsplash

В парке «Фанмаошань» в городе Чанчжоу на востоке Китая шесть человек погибли и еще 10 получили травмы в результате удара молнии в павильон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

ЧП произошло в воскресенье, 11 августа, в 20:36 по пекинскому времени (15:36 мск). Люди укрывались от дождя в павильоне, когда в него ударила молния, что привело к его обрушению.

После происшествия власти города организовали работы по ликвидации последствий удара молнии. Состояние пострадавших оценивается как стабильное. Компетентные органы проводят инспекцию прилегающих объектов, чтобы обеспечить безопасность граждан.

До этого в Уфе молния попала в крышу здания, после чего крыша загорелась. Площадь пожара составила 100 кв. м. В момент происшествия в доме находились два человека, их спасли, никто не пострадал. Для тушения были привлечены 22 специалиста и семь единиц техники. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

Ранее на Кубани два подростка выжили после удара молнии.

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