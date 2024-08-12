В ГД сообщили об аресте экс-главы Самарского управления Росимущества

Бывший глава Самарского территориального управления Росимущества Айвар Кинжабаев арестован по делу о превышении полномочий. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам парламентария, суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил экс-чиновника под стражу.

По данным Хинштейна, в отношении Кинжабаева возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Дело связано со сделкой по продаже более 15 тысяч гектаров земель в Кошкинском районе Самарской области, которые находились в федеральной собственности.

«Участки перешли коммерческой структуре, подконтрольной заграничным собственникам, тогда как по закону — земли сельхозначения не могут отчуждаться в пользу иностранцев. Кроме того, часть участков являлись особо охраняемой природной территорией, которая, в принципе, не подлежит приватизации», — подчеркнул депутат.

До этого в Иркутской области чиновников из администрации Тайшетского района заподозрили в превышении должностных полномочий.

Ранее в Ярославской области экс-главу ДИЗО обвинили в злоупотреблении полномочиями.