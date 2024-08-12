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Очередь на Крымский мост со стороны Кубани увеличилась до 700 автомобилей

Пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани увеличилась до 700 машин

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Константин Михальчевский/РИА Новости

На Крымском мосту со стороны Краснодарского края образовалась очередь из 700 машин. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на автоподходах к мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 700 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — отмечается в сводке, опубликованной в 05:00 мск.

При этом со стороны Керчи очередь отсутствует.

Днем 6 августа на Крымском мосту временно остановили движение автомобилей. При этом людей, находившихся в зоне досмотра и на самой переправе, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого у моста тысяча водителей застряли в 10-километровой пробке. Оперативные службы сообщали, что в очереди со стороны Тамани находилось 1400 транспортных средств.

Ранее в РФ рассказали, когда будет запущено железнодорожное сообщение между Ростовской областью и Крымом.

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