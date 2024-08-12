В Грайворонском округе Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии

В Грайворонском городском округе Белгородской области в аварийном порядке отключилась электроэнергия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате отключения без света остались 13 сел округа.

Губернатор отметил, что энергетики приступят к ликвидации последствий аварии после согласования с министерством обороны Российской Федерации.

До этого аварийное отключение электричества произошло в Евпатории. Причины его не известны.

5 августа сообщалось о частичном отключении света в Керчи из-за поломки на сетях.

4 августа в Сакском районе Крыма без света остались более 10 тысяч человек. Тогда было обесточено 4909 точек поставок, а без электроснабжения остались 10788 потребителей.

Ранее в России целый город остался без воды и света.