В России уменьшилось число территорий с высоким классом пожарной опасности

В августе в России значительно уменьшилась территория с высокой вероятностью возникновения пожаров. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщает ТАСС.

По словам ученого, если сравнивать июль с августом, то в стране в целом существенно сократилась площадь с четвертым и пятым классом пожароопасности.

Вильфанд отметил, что чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в восточной части Коми, западной части Якутии и в Иркутской области. На севере Якутии температура понизилась на 4-8 градусов ниже нормы, что привело к уменьшению класса пожароопасности.

В течение двух ближайших дней в Мурманской области прогнозируется пятый чрезвычайный класс пожарной опасности. Вильфанд подчеркнул, что пожароопасность также возрастет в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

До этого сообщалось, что за сутки в России ликвидировали 30 природных пожаров на площади более 14 тысяч гектаров.

Ранее из-за сухой погоды на всей территории Тувы ввели режим ЧС в лесах.