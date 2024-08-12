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В Энергодаре сохраняется угроза ударов ВСУ

В городе — спутнике ЗАЭС Энергодаре сохраняется угроза ударов со стороны ВСУ

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Reuters

В Энергодаре, городе — спутнике Запорожской атомной электростанции, сохраняется угроза обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину.

«В Энергодаре сохраняется угроза ударов со стороны ВСУ, в небе над городом фиксируются дроны. Напомню, что дроны над территорией станции и города летают ежедневно», — заявила Яшина.

До этого Яшина рассказала, что до инспекторов МАГАТЭ будет доведена информация о последствиях удара дрона-камикадзе ВСУ по системам охлаждения ЗАЭС.

11 августа инфраструктура Запорожской атомной станции впервые получила серьезные повреждения в результате атаки украинского беспилотника. После этого стало известно, что в районе градирен ЗАЭС произошел пожар.

Ранее в США не исключили попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС.

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