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В результате удара дрона ВСУ инфраструктура ЗАЭС впервые получила серьезные повреждения

Беспилотник ВСУ серьезно повредил инфраструктуру ЗАЭС

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Alexander Ermochenko/Reuters

Инфраструктура Запорожской атомной станции (ЗАЭС) в результате атаки украинского беспилотника впервые получила серьезные повреждения, заявила директор ЗАЭС по коммуникациям Евгения Яшина. Об этом сообщает ТАСС.

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по станции, в результате чего в районе градирен вспыхнул пожар. Охладительные системы ЗАЭС, которые атаковал беспилотник, находятся в отдалении от энергоблоков, на берегу Днепра. При ударе и пожаре никто из персонала станции не пострадал. Взрыв и пламя также никак не сказались на работе АЭС.

При этом Яшина подчеркнула, что инфраструктура станции впервые столь серьезно пострадала от украинской атаки.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя атаку на ЗАЭС, заявила, что украинские власти уже подорвали мировую энергетику, а теперь принялись за ядерный террор континента.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за выходные отразили более 40 попыток атак на Энергодар.

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