Пожар на Запорожской АЭС после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару разгорелся в районе градирен. Об этом сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

В публикации отмечается, что на месте пожара работают специалисты МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания. Ситуация никак не сказалась на работе станции. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии «холодный останов», подчеркнули на ЗАЭС.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС.

О прошлом обстреле атомной электростанции сообщалось 9 августа. В результате атаки ВСУ город частично остался без электричества.

До этого сообщалось, что украинские спецслужбы использовали технологию «дипфейк» для создания фальшивого видео с выступлением официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, где она якобы заявляет о готовности передать Украине Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Ранее в США не исключили попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС.