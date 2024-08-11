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В Сургуте массово отравились пациенты кардиоцентра

Депздрав Югры проводит проверку после отравления 94 пациентов кардиоцентра

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FotograFFF/Shutterstock

В Югре 94 пациента кардиоцентра отравились едой, местный Депздрав совместно с Роспотребнадзором проводит проверку. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

«Симптомы пищевой инфекции зарегистрированы среди 94 пациентов кардиоцентра, 68 из них госпитализированы в инфекционный стационар окружной клинической больницы Сургута», — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, они находятся под пристальным наблюдением врачей.

На данный момент комиссия уточняет источники и возможных поставщиков некачественной продукции. Сейчас проводится комплексная проверка работы пищеблока кардиоцентра.

До этого Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приостановил работу ЧДОУ «Детский сад Дельфин» на 35 дней после выявления кишечной инфекции, которая вызвала массовое отравление воспитанников. Кишечную инфекцию выявили у 26 детей-воспитанников.

Ранее в России раскрыли причины всплеска кишечных инфекций.

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