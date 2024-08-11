При обстреле Горловки пострадал машиностроительный завод

Мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что в городе поврежден машиностроительный завод имени С. М. Кирова при обстреле со стороны украинских войск.

«В результате артобстрела со стороны украинских террористов поврежден машиностроительный завод имени С. М. Кирова (Центрально-Городской район Горловки)», — сообщил он.

Горловка расположена в 50 км к северу от Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Накануне Приходько сообщил, что в результате обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) количество раненых мирных жителей возросло до 14 человек.

До этого ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку. 4 августа сообщалось, что в Дзержинском районе городского округа Горловка после атаки украинских войск ранения получила женщина.

Ранее ВСУ атаковали два населенных пункта в ДНР дронами-камикадзе.