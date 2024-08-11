Двоих детей, которые потерялись ночью в башкирском лесу, спасли

В Башкирии двоих детей, которые заблудились в лесу, спасли. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

По информации министерства, два мальчика в возрасте 12 и 13 лет 10 августа ушли за грибами в Иглинском районе и не вернулись домой. Родители на протяжении двух часов самостоятельно искали пропавших, а затем обратились за помощью в экстренные службы.

К поискам несовершеннолетних привлекли 87 человек и 22 единицы техники. Также в поисково-спасательных мероприятиях принимали участие квадрокоптеры.

Найти детей удалось лишь на следующий день, 11 августа. Несовершеннолетних обнаружили охотник с кинологом. Сообщается, что мальчики промокли и выбились из сил.

Несовершеннолетних передали родственникам и доставили в медицинское учреждение для обследования. С родителями провели беседу о том, что отпускать детей одних в лес недопустимо.

Ранее МВД увеличило вознаграждение за сведения о пропавших в Псковской области детях.