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Двое мужчин обстреляли больницу из окна квартиры в Ленобласти

РЕН ТВ: в Ленобласти двое мужчин обстреляли больницу из окна квартиры

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Shutterstock

В Ленобласти двое мужчин открыли стрельбу по зданию больницы. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 10 августа в городе Кингисеппе. Из окна жилого дома открыли стрельбу по зданию больницы. В жилище, из которого стреляли, удалось попасть не сразу. Это получилось сделать, когда пришла соседка, также проживающая там.

Внутри обнаружили двоих мужчин, а на балконе лежал пистолет. По данным РЕН ТВ, один из них признался, что стрелял по больнице.

После произошедшего обоих мужчин доставили в отделение полиции. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. Причины стрельбы также не уточняются.

Ранее уроженец Чечни в женской одежде и никабе открыл огонь по полицейским в Дагестане.

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