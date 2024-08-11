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В Красноярском крае жеребенок ударил трехлетнюю девочку копытом по голове

В Красноярском крае ребенок получил тяжелые травмы после встречи с лошадью

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Shutterstock

В Канском районе Красноярского края трехлетний ребенок попал в больницу с тяжелыми травмами после встречи с лошадью. Об этом сообщает ГСУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 8 августа в селе Чечул, трехлетняя девочка вместе с матерью прогуливалась вдоль ограды частного дома. В это время по дороге пастух гнал скот. Девочка, заметив жеребенка, принадлежащего их семье, подбежала к нему сзади.

Животное неожиданно отреагировало агрессивно, нанеся ребенку задними копытами удар в область головы. Пострадавшая выжила, она госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, за жизнь девочки борются врачи. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Москве пони дважды ударил ребенка, он госпитализирован с переломами. Семилетний мальчик катался на велосипеде по детской площадке в Новой Москве. В какой-то момент он случайно врезался в пони. Животное испугалось и ударило ребенка копытами по бедру. Ребенок попытался быстрее убежать. Когда он повернулся спиной к пони, то он опять лягнул его в спину. Мальчик был срочно доставлен в одну из столичных больниц.

Ранее девушка сломала позвоночник во время конной прогулки в Калининградской области.

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