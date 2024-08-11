Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двоих закладчиков поймали с мефедроном и гашишем в Челябинске

В Челябинске поймали двоих закладчиков с мефедроном и гашишем

close
100%
Полиция Челябинской области/VK

В Челябинске полицейские поймали двоих мужчин, распространявших мефедрон и гашиш через закладки. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, полицейские задержали двоих мужчин в Калининском районе города. Во время личного досмотра у одного из них нашли девять свертков с порошком, а у второго столько же свертков с растительным веществом. По результатам экспертизы выяснилось, что это были мефедрон и гашиш.

Предполагаемых преступников доставили в отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов установили, что один злоумышленник перед задержанием успел сделать восемь закладок с мефедроном, а второй — 21 с гашишем.

Общая масса изъятых у мужчин наркотиков составила более 26 граммов. По версии полиции, задержанные планировали сбыть запрещенные вещества аналогичным способом неустановленным лицам, однако не смогли довести умысел до конца. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых поместили в изолятор временного содержания.

Ранее в центре Петербурга заметили пиар-акцию наркошопа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами