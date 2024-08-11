Двоих закладчиков поймали с мефедроном и гашишем в Челябинске

В Челябинске полицейские поймали двоих мужчин, распространявших мефедрон и гашиш через закладки. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, полицейские задержали двоих мужчин в Калининском районе города. Во время личного досмотра у одного из них нашли девять свертков с порошком, а у второго столько же свертков с растительным веществом. По результатам экспертизы выяснилось, что это были мефедрон и гашиш.

Предполагаемых преступников доставили в отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов установили, что один злоумышленник перед задержанием успел сделать восемь закладок с мефедроном, а второй — 21 с гашишем.

Общая масса изъятых у мужчин наркотиков составила более 26 граммов. По версии полиции, задержанные планировали сбыть запрещенные вещества аналогичным способом неустановленным лицам, однако не смогли довести умысел до конца. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых поместили в изолятор временного содержания.

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