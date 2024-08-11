В Курскую область доставили десятки тонн гуманитарной помощи

В Курскую область для жителей приграничных регионов доставили около 80 тонн гуманитарных грузов. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Около 80 тонн гуманитарной помощи доставлено в Курскую область», — сказано в сообщении.

Среди доставленного — палатки, одеяла и постельные принадлежности, мобильные электростанции, средства гигиены, мебель, питьевая вода, продукты питания.

Накануне Министерство здравоохранения России оценило ситуацию с обеспечением лекарствами в Курской области на фоне чрезвычайной ситуации в регионе. По данным пресс-службы Минздрава, в данном регионе достаточно лекарств, медицинских изделий, а также коек для оказания помощи пострадавшим.

11 августа стало известно, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека в связи с атаками Вооруженных сил Украины на Курскую область. Она отметила, что из-за действий ВСУ пострадали тысячи мирных жителей.

Ранее появилась хронология атаки украинских военных на Курскую область.