В центре Петербурга заметили пиар-акцию наркошопа

В центре Петербурга полицейские прервали пиар-акцию наркошопа. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 11 августа на Невском проспекте. На балконе дома №45 заметили пару колонок и плакат с QR-кодом, который вел на сайт магазина с запрещенными веществами. При этом из колонок звучало название криминальной площадки.

Сотрудники правоохранительных органов прервали рекламную акцию, изъяв плакат. По подозрению в организации незаконного мероприятия задержали 32-летнего ранее судимого за угон, кражу, грабеж и незаконный оборот запрещенных веществ жителя Никольского. В его отношении возбудили новое уголовное дело по статье о склонении к потреблению наркотических, психотропных средств или их аналогов с использованием интернета. Теперь мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Ранее пара разрисовала дома в Челябинске рекламой наркотиков и попала на видео.