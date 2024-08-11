В Минздраве рассказали о лечении пострадавших при обстрелах в Курской области

В больницах находятся 69 пострадавших в результате обстрелов Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), состояние 17 из них оценивается как тяжелое. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, слова которого передает ТАСС.

«На стационарном лечении находятся 69 человек, в том числе восемь детей. 17 пострадавших в тяжелом состоянии. Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим, в том числе двум детям. Восемь человек выписаны», — заявил глава ведомства.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

Ранее момент падения ракеты ВСУ на дом в Курске попал на камеру.