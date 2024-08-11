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За последние сутки в России потушили 30 природных пожаров

В России за минувшие сутки потушили 30 природных пожаров

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Илья Питалев/РИА Новости

За последние сутки в России ликвидировали природные пожары на площади более 14 тысяч гектаров. Об этом сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».

Сотрудники экстренных служб за минувшие сутки потушили 30 природных пожаров в 16 регионах России. Площадь горения в Херсонской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Иркутской, Томской областях, Республиках Крым, Карелия, Коми, Тыва, Бурятия, Ханты-Мансийском АО (ЮГРА), Луганской народной республике, Забайкальском, Красноярском крае составляла более 14 гектаров.

Отмечается, что к полуночи 11 августа на территории страны действовал 131 лесной пожар на площади более 577 гектаров. Сотрудники экстренных служб активно занимаются ликвидацией огня. Наибольшая площадь горения зафиксирована в Якутии — 60 пожаров на площади более 504 гектаров.

Ранее из-за сухой погоды на всей территории Тувы ввели режим ЧС в лесах.

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