Синоптик оценил вероятность возвращения купального сезона в Центральную Россию

Для возвращения купального сезона температура воздуха должна подняться до +27-30°С минимум на пять-шесть дней, однако такого потепления в Центральной России пока не прогнозируется. Об этом РИА Новости собщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура воды в водоемах Москвы, в том числе в Москве-реке, уже +19°С. При ночной температуре ниже +15°С, говорить о возвращении купального сезона сложно», — отметил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России добавил, что в ночные часы температура воздуха все время будет ниже — от +10°С до +15°С, а в Московской области — от +10°С до +13°С. В результате водная поверхность сильно охлаждается.

До этого Вильфанд рассказал, что жара может вернуться в центральную часть России через неделю, вероятность этого равна 60%. По словам эксперта, в Центральной России также возможны туманы выхолаживания — явление, когда при малооблачной погоде происходит испарение с подстилающей поверхности, и возникает туман.

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