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Число пострадавших при падении ракеты на жилой дом в Курске увеличилось до 13 человек

Власти: число пострадавших при падении ракеты на дом в Курске выросло до 13

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Мэр Курска Игорь Куцак

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале заявил, что число пострадавших после падения ракеты на жилой дом в Курске возросло до 13 человек.

«На данный момент пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии», — говорится в публикации.

Он добавил, что на месте падения обломков работают все оперативные службы.

В ночь на 11 августа обломки сбитой украинской ракеты упали на жилой дом в Курске, в результате начался пожар. К настоящему моменту возгорание удалось ликвидировать. В МЧС уточнили, что несущие конструкции дома не повреждены.

Изначально сообщалось о пяти пострадавших.

На фоне инцидента Смирнов поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения об эвакуации граждан.

Ранее упавшая в Курсе ракета разрушила пункт выдачи Ozon.

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