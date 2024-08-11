Пожар на месте падения ракеты в Курске потушили

Сотрудники МЧС России потушили пожар на месте падения украинской ракеты в Курске. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

«В девятиэтажном жилом доме выбиты окна, повреждены балконы. Несущие конструкции дома не повреждены. Происходило горение нескольких автомобилей. Распространения огня не допущено. Пожар ликвидирован», — сказано в сообщении.

11 августа стало известно, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске, из-за чего возник пожар. По информации Telegram-канала Baza, не менее пяти человек пострадали в результате этого инцидента. Канал сообщил, что при падении ракеты был разрушен фасад дома с первого по девятый этаж.

Кроме того, в результате атаки пострадал пункт выдачи заказов Ozon в городе.

Ранее военкор назвал ракетный удар по Курску самым массированным с начала СВО.