В МЧС рассказали о повреждении дома в Курске, на который упала украинская ракета

Несущие конструкции жилого дома в Курске, на который упала сбитая украинская ракета, не повреждены. Об этом сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале.

«В девятиэтажном жилом доме выбиты окна, повреждены балконы. Несущие конструкции дома не повреждены», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в районе дома происходило горение нескольких автомобилей. Распространения огня не допущено, пожар ликвидирован. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия происшествия — на месте находятся более 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

В МЧС добавили, что 15 человек спасли, 30 эвакуировали.

До этого глава региона рассказал, что сбитая украинская ракета попала в жилой дом в Курске, в здании начался пожар. Telegram-канал Baza сообщил, что не менее пяти человек пострадали.

Ранее власти сообщили об отъезде жителей Курской области в безопасные места.