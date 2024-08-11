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В МЧС рассказали о повреждении дома в Курске, на который упала украинская ракета

МЧС: несущие конструкции дома в Курске не повреждены после падения ракеты ВСУ

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Несущие конструкции жилого дома в Курске, на который упала сбитая украинская ракета, не повреждены. Об этом сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале.

«В девятиэтажном жилом доме выбиты окна, повреждены балконы. Несущие конструкции дома не повреждены», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в районе дома происходило горение нескольких автомобилей. Распространения огня не допущено, пожар ликвидирован. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия происшествия — на месте находятся более 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

В МЧС добавили, что 15 человек спасли, 30 эвакуировали.

До этого глава региона рассказал, что сбитая украинская ракета попала в жилой дом в Курске, в здании начался пожар. Telegram-канал Baza сообщил, что не менее пяти человек пострадали.

Ранее власти сообщили об отъезде жителей Курской области в безопасные места.

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