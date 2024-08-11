Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские СМИ сообщают о новой серии взрывов

«Страна.ua»: в Кривом Роге и районе Полтавы произошли взрывы

close
100%
Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на местные паблики, сообщило о взрывах в районе Полтавы и Кривом Роге.

По данным Telegram-канала телеканала «Общественное», в Полтавской области произошло несколько взрывов.

Отмечается, что на большей части Украины сохраняется воздушная тревога.

Ночью сообщалось о взрывах в Киеве. Вечером 10 августа сообщалось о серии взрывов в Харькове.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами