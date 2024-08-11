Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.

Гусев попросил сохранит спокойствие и отметил, что силы противовоздушной обороны находятся наготове.

Жителям региона он рекомендовал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС.

В ночь на 11 августа сбитая украинская ракета попала в жилой дом в Курске. После этого в здании начался пожар. Telegram-канал Baza сообщил, что не менее пяти человек пострадали в результате падения снаряда.

Кроме того, в результате атаки пострадал пункт выдачи заказов Ozon в городе.

Ранее в Воронежскую область прибыли переселенцы из Курской области.