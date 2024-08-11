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Ozon уничтожило взрывом в Курске

Mash: взрывной волной от падения ракеты ВСУ уничтожило пункт Ozon в Курске

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Пункт выдачи заказов Ozon был разрушен в Курске после падения сбитой украинской ракеты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Взрывной волной уничтожил пункт выдачи заказов Ozon, который находится рядом с многоэтажкой на Союзной улице», — говорится в сообщении.

Канал также опубликовал видеокадры с места происшествия, на которых видны выбитые окна и осколки у пункта Ozon и продуктового магазина.

Как отмечает Mash, на место обстрела прибыли семь машин скорой помощи. Во дворе дома, где упала сбитая украинская ракета, горят автомобили.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что сбитая украинская ракета попала в жилой дом в Курске. В здании начался пожар. Другие подробности и количество пострадавших не уточняются.

Он также сообщал о работе ПВО над городом.

Ранее немецкий политолог заявил о недовольстве США из-за атаки ВСУ на Курскую область.

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