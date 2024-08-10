Серия взрывов произошла в Харькове

В Харькове на фоне воздушной тревоги произошла серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

«В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города», — говорится в публикации.

По данным с украинского министерства цифровой трансформации режим воздушной тревоги действует в Харьковской области уже более двух часов. Также сирены звучат в Николаевской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

До этого сообщалось о взрыве в Сумах.

10 августа поступила информация, что объекты критической инфраструктуры, расположенные в подконтрольной Украине части Херсонской области, повреждены после взрывов.

Также сообщалось о взрывах в Херсоне и Сумах в ночь на 10 августа.

Ранее в сеть попало видео незаконного задержания мужчины военкомами в Харькове.