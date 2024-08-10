Тысячи протестующих перекрыли трассу в центре Белграда

Несколько тысяч сербов вышли на улицы Белграда в знак протеста против открытия рудника по добыче содержащего литий минерала ядарит и перекрыли международную трассу Будапешт-Салоники у здания президентского дворца. Об этом сообщает ТАСС.

10 августа протестующие собрались у гостиницы «Москва», чтобы принять участие в митинге «Рудника не будет», который инициировали экологические организации Сербии. Демонстранты принесли с собой флаги, транспаранты и плакаты с лозунгами против добычи минерала на западе страны. Один из выступавших активистов призвал толпу пройти по центру Белграда к мосту через реку Сава, который находится на международной трассе. В итоге толпа перекрыла магистраль

9 августа президент Сербии Александр Вучич, отвечая на вопрос о подготовке Западом акций на территории республики с целью осуществления государственного переворота, заявил, что Россия предупредила руководство страны о готовящихся в республике массовых беспорядках, организаторами которых выступают представители западных стран.

В июле власти Сербии разрешили проект по добыче лития на реке Ядар. Его стоимость оценивается в $2,4 млрд.

Решение вызвало серьезные разногласия в республике. Один из лидеров оппозиции Александр Йованович посчитал, что таким образом Сербия превратится в «дешевую сырьевую колонию».

Ранее Захарова посчитала эко-протесты в Сербии попыткой «расшатать» страну.