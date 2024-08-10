Украинские СМИ сообщают о взрыве в Сумах

В Сумах на северо-востоке Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги произошел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале, ссылаясь на корреспондентов телеканала.

«В Сумах было слышно звук взрыва», — говорится в публикации.

По данным с украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 22.40 мск воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.

До этого сообщалось, что объекты критической инфраструктуры, расположенные в подконтрольной Украине части Херсонской области, повреждены после взрывов.

Также сообщалось о взрывах в Херсоне и Сумах в ночь на 10 августа.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.