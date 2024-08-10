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В МЧС рассказали, сколько жителей Курской области уже получили убежище

МЧС: более 4,4 тысячи жителей Курской области уже разместили в ПВР

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Илья Питалев/РИА Новости

На текущий момент более 4,4 тыс. жителей приграничных районов Курской области получили убежище в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Также в МЧС сообщили, что из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины атаковали территорию Курской области. Под обстрелы попали несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои происходили на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

10 августа МЧС России разместило в ПВР в Орле 800 беженцев из Курской области. В ведомстве подчеркнули, что необходимые вещи для эвакуированных собирают ежедневно и оперативно доставляются.

Ранее ирландский журналист предрек ВСУ разгром в Курской области.

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