В Воронежскую область прибыли переселенцы из Курской области

В Воронежскую область прибыли 224 жителя Курской области, которым пришлось покинуть свои дома из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Об этом сообщил воронежский губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, 199 человек, в том числе почти 60 несовершеннолетних и 47 человек пожилого возраста, приехали в Воронежскую область на автобусах, — самостоятельно.

Переселенцы из Курской области прибыли в социальные учреждения и пункты временного размещения (ПВР) в Воронеже, а также разместились в Рамонском, Хохольском, Таловском и Новоусманском районах региона.

Гусев также сообщил, что для прибывших в регион самостоятельно и останавливающихся вне ПВР действует центр приема заявок на средства первой необходимости в организации «Общие дети».

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Также стало известно, что в регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была открыта горячая линия по поиску родных пострадавших в Курской области.