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Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус: в Москве ожидаются временная облачность и до +25°C

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Станислав Красильников/РИА Новости

В Москве в субботу ожидается переменная облачность и температура воздуха +25°C. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в первый выходной день погоду в столице будет формировать небольшой промежуточный гребень антициклона. В московском регионе будет переменная облачность, утром местами можно увидеть туман.

Поздним вечером на западе Московской области могут начаться небольшие дожди, в остальное время без осадков. В самой столице в течение всего осадков не ожидается, отметил синоптик.

В целом температура в Москве будет колебаться от +23°C до +25°C, по области от +21°C до +26°C.

Леус добавил, что в субботу в столице дует западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Поволжье, на юге Сибири и Дальнем Востоке ожидается разнообразная, но при этом опасная погода.

Ранее жителей села в Бурятии отрезало от цивилизации после наводнения.

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