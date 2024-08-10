Стало известно о большем количестве опоздавших на разбившийся в Бразилии самолет

Не менее 10 пассажиров не попали на самолет, разбившийся в Бразилии, так как перепутали авиакомпании. Об этом пишет портал G1.

По информации мужчины, не попавшего на рейс, эти пассажиры опоздали, но сотрудник авиакомпании не допустил их к полету.

До этого сообщалось, что на рейс опоздал один человек.

9 августа в Бразилии потерпел крушение двухмоторный пассажирский самолет. Портал G1 сообщал, что самолет не подавал сигнала бедствия перед крушением и был в исправном состоянии, так как допускался к полетам.

Полет проходил нормально до 13:20 часов. После 13:21 часов самолет перестал выходить на связь, не подавал сигнала бедствия и не сообщал о неблагоприятных погодных условиях.

Самолет был сертифицирован для полетов без ограничений. На борту находился 61 человек: 4 члена экипажа и 57 пассажиров. Никто не выжил.

В связи с этим президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур в стране в связи с авиакатастрофой.

Ранее самолет экс-президента США Дональда Трампа экстренно сел в Монтане.