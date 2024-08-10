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Москву ждет очень сильный ливень

Вильфанд сообщил, что в Москву в воскресенье накроет сплошной ливень

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Валерий Мельников/РИА Новости

Москву в воскресенье, 11 августа, накроет сплошной ливень, который буквально не оставит сухого места в российской столице. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу температура 23-26 градусов, но через Московскую область будет проходить холодный фронт, поэтому во второй половине дня уже начнутся предфронтальные осадки… но это будут все-таки локальные осадки, затем, в ночь на воскресенье, пройдет холодный фронт, и осадки будут повсеместные - сухого места в Москве и Московской области не останется», — заявил Вильфанд.

По словам специалиста, наутро дождь в Москве и области продолжится, хотя будет не столь интенсивным.

До этого Роман Вильфанд заявил, что сильные дожди на Дальнем Востоке создадут условия для повышения уровня воды в водоемах.

Он уточнил, что волна половодья перемещается от притоков Уссури из Приморья в Хабаровский край.

Ранее жителей села в Бурятии отрезало от цивилизации после наводнения.

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