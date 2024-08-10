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По делу о торговле младенцами в Москве установили новых фигурантов

В Москве По делу о торговле новорожденными детьми установлены 12 фигурантов

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Shutterstock

Следователи в рамках дела о торговле новорожденными детьми в Москве установили причастность еще пяти фигурантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Таким образом, в одно производство объединено 10 уголовных дел.

«К уголовной ответственности привлечены начальник миграционного пункта из Алтайского края Наталья Душкина», — рассказал источник, уточнив, что женщина продала свою внучку одной из фигуранток.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела избрана мера пресечения врачу-гастроэнтерологу одной из частных клиник, а также индивидуальному предпринимателю.

По словам источника, всего в деле 12 фигурантов. Продолжая расследование, следователи рассчитывают получить результаты сложных экспертиз, в том числе ДНК.

До этого стало известно, что многодетная мать Юлия Логинова в рамках дела о продаже младенцев признала вину и активно сотрудничает со следствием.

Ранее в деле о торговле младенцами в Москве появилась еще одна обвиняемая.

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