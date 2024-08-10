Потерпевший в Бразилии крушение самолет был исправен

Самолет рейса 2283, выполнявший перелет из Каскавела (штат Парана) в Гуарульюс (штат Сан-Пауло), не подавал сигнала бедствия перед крушением и был в исправном состоянии, так как допускался к полетам. Об этом сообщает портал G1.

По данным ВВС Бразилии, полет проходил нормально до 13:20. После 13:21 самолет перестал выходить на связь, не подавал сигнала бедствия и не сообщал о неблагоприятных погодных условиях.

Авиакомпания подтвердила, что самолет был сертифицирован для полетов без ограничений. На борту находились 61 человек: 4 члена экипажа и 57 пассажиров, а не 62, как сообщалось ранее.

Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ сообщил, что россиян среди пассажиров не было.

Самолет вылетел в 11:56 и должен был приземлиться в 13:30 по местному времени (19:30 мск), согласно данным FlightRadar24. Воздушное судно эксплуатировалось авиакомпанией Voepass Linhas Aéreas.

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