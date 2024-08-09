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На угонщика составили 11 протоколов и возбудили два дела после погони со стрельбой

На Ямале полицейские стреляли по колесам, чтобы задержать пьяного водителя

На Ямале сотрудники ДПС открыли огонь, чтобы задержать пьяного юношу на угнанной машине. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Дорожный патруль узнал о приближении к посту автомобиля УАЗ Патриот, водитель которого, двигаясь по загородной автодороге, несколько раз создал аварийно-опасные ситуации. На требования остановиться автомобилист, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не отреагировал и спровоцировал погоню за собой.

Спустя некоторое время водитель, пытаясь уйти от преследования, заехал в лесной массив. Тогда правоохранители решили применить огнестрельное оружие. Они сделали два предупредительных выстрела, а затем открыли прицельный огонь по колесам. Однако автомобилист остановился только после того, как второй экипаж ДПС перегородил ему дорогу.

«Лихачом оказался 20-летний житель микрорайона Вынгапуровский, который угнал автомобиль из гаража организации, в которой работает», — говорится в сообщении.

В отношении водителя составили 11 административных протоколов и возбудили два уголовных дела. Сейчас молодой человек ожидает суда в камере.

Ранее мужчина угнал машину и ввязался в погоню с двухмесячной дочерью на заднем сиденье.

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