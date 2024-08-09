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В Бразилии разбился пассажирский самолет

G1: пассажирский самолет разбился в бразильском муниципалитете Виньеду

На юго-востоке Бразилии разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Об этом сообщил портал G1.

По его информации, авиакатастрофа произошла в муниципалитете Виньеду в штате Сан-Паулу. Крушение потерпел самолет модели ATR 72, который предназначен для перевозки около 68 пассажиров. Он выполнял внутренний рейс из Каскавела в Гуарульюс.

Портал не приводит информации о пострадавших и разрушениях.

В августе в американском штате Калифорния потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA28. Воздушное судно парило на высоте около 120 метров, но у него отказал двигатель. В результате пилот принял решение совершить экстренную посадку на поле для гольфа в городе Сакраменто. После приземления самолет проехал по траве около 60 метров и врезался в магазин.

До этого сообщалось, что в Армении упал легкомоторный самолет Ан-2.

Ранее в Подмосковье потерпел крушение лайнер Superjet 100.

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