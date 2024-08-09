В Шебекино при обстреле был ранен мирный житель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что при обстреле города Шебекино был ранен мирный житель.

«Вновь обстрелян город Шебекино. Ранен один мирный житель», — написал глава региона.

Гладков уточнил, что мужчину с осколочным ранением грудной клетки доставили в Шебекинскую ЦРБ бойцы самообороны. После он будет переведен в областную клиническую больницу.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Шебекинский городской округ был атакован со стороны украинских войск. В результате пострадали три мирных жителя.

Утром 9 августа один из многоквартирных домов в городе Шебекино подвергся атаке четырех беспилотников. На этом фоне в нескольких квартирах начались возгорания, но за медицинской помощью никто не обращался.

Ранее стало известно о новой тактике ВСУ при атаках на мирных граждан.